警察官をかたる男にだまされ、南陽市の60代男性が現金50万円を振り込む被害がありました。ニセ警察詐欺とみられ、警察が注意を呼びかけています。警察によりますと、被害にあったのは南陽市に住む60代の男性です。男性は6月10日、スマートフォンに「+」から始まる電話番号から着信があり、NTTをかたる自動音声の後、男から「あなたの携帯電話が不正に契約されている」「大阪府警につなぐので被害届を出してほしい」などと言