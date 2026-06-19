俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。コミカルなダンスを披露した。【全身ショット】“スペシャルバージョン”華麗なターンを披露した亀梨和也ゲームセンター「GiGO」の新WebCMおよびショートドラマに出演する亀梨。新CMでは亀梨が、思わず口ずさみたくなるような楽曲に合わせて、軽快なダンスを披露している。撮影当日は振り付けの先生から細かい指示があったそうで、