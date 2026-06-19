ヤクルトは19日、2軍戦の欠場が続いていた山田哲人内野手（33）について、左太腿裏の張りと発表した。2月のキャンプを「左内腹斜筋肉離れ」で離脱。5月31日の2軍戦で実戦復帰を果たしていた。13日のファーム・リーグのオイシックス戦では今季実戦初アーチとなる左中間へのソロを放つなど1軍復帰へ段階を踏んでいたが、14日の同戦から5戦連続で欠場していた。