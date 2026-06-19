タレント・毒蝮三太夫（90）が19日までに公式YouTubeチャンネルを更新。ロックバンド「カブキロックス」の氏神一番（67）がゲスト出演し、まさかの流れで本名を告白する場面があった。「浅草観音文化芸能人節分会」で一緒に豆まきを行った縁で実現した、異色のコラボ。そこで同バンドのヒット曲「お江戸-O・EDO-」の話題になると、毒蝮は「あれは『TOKIO』をパクったヤツだろう?」といじり倒して、スタッフを笑わせていた。