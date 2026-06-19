6月19日、長崎ヴェルカは松本健児リオンと2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。なお契約期間は4年で、2029－30シーズンまでの複数年契約となる。 32歳の松本は神奈川県出身で、183センチ83キロのシューティングガード。2016－17シーズンに西宮ストークス（現神戸ストークス）に特別指定選手として加入すると、翌シーズンよりバンビシ