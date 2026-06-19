8月7日に劇場公開される高橋文哉主演映画『ブルーロック』の追加キャストとして、平山祐介、山時聡真、野間口徹、野波麻帆、春海四方の出演が発表された。 参考：『SAKAMOTO DAYS』は高橋文哉なくして成立しない観客を導く“狂言回し”としての俳優力 金城宗幸・ノ村優介による『ブルーロック』（講談社『週刊少年マガジン』連載）を実写映画化する本作。日本をサッカーワールドカップ優勝に導く