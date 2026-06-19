サンフレッチェ広島は19日、森崎浩司アンバサダーが6月30日をもって、同職を退任することを発表した。広島の下部組織で育った森崎氏は、兄・和幸氏とともに長らくチームを支えた。16年限りで現役を引退すると、翌17年から初代アンバサダーに就任。約10年間にわたり、ホームタウンでの地域貢献活動や学校訪問、各種イベント・メディア出演を通じてクラブの魅力発信に尽力してきた。森崎氏はクラブを通じ、以下のようにコメン