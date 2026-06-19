株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABのライカMマウントレンズ「M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック」を6月19日（金）に発売した。1950年代の交換レンズの描写をオマージュしている。 フランスの交換レンズ「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」の特性を、現代の光学技術で再構築することを目指した中望遠レンズ。先行して発売されている50mm版の描写特性を踏まえつつ、75mmの焦点距離に合わせて光学設計を見直した。クラシカル