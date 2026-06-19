リコーイメージング株式会社は6月19日（金）、RICOH GR専用のスマートフォンアプリ「GR WORLD」の最新版を公開した。 バージョン番号は1.4.0。iOS版、Android版ともに最新版に更新されている。 今回のアップデートで、アプリのホーム画面からカメラの電源ON/OFFが可能になった。 バグ修正も含まれているという。 「GR WORLD」は、「RICOH GR」シリーズの専用スマӦ