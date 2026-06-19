【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOSHIKIが、6月18日に東京国際フォーラムにて開催された音楽イベント『Global Citizen LIVE: Tokyo』にヘッドライナーとして出演した。 ■本番当日に完成したばかりのMIYAVIとの新曲「DEAD-END DRIVE」を世界初披露 『Global Citizen LIVE: Tokyo』は、極度の貧困の撲滅を目指す世界最大規模のムーブメント『Global Citizen』による音楽イベント。日本での開催は