アイサンテクノロジー [東証Ｓ] が6月19日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比71.0％増の7.6億円に拡大し、従来予想の5.8億円を上回って着地。27年3月期も前期比9.1％増の8.3億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比73.3％増の4.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の