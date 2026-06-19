トライアイズ [東証Ｓ] が6月19日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結最終損益を従来予想の1億円の黒字→1.5億円の黒字(前期は4.2億円の赤字)に49.0％上方修正した。 なお、1-6月期(上期)の最終利益は従来予想の2.1億円(前期は2.1億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当該判決に基づく池田氏の新株予約権の失効処理に伴い発生する「新株予約権戻入益」62百万円及び