19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数563、値下がり銘柄数844と、値下がりが優勢だった。 個別では有機合成薬品工業、ＪＭＡＣＳ、津田駒工業がストップ高。トライアイズは一時ストップ高と値を飛ばした。黒田グループ、一正蒲鉾、内外テック、稲葉製作所、山王など28銘柄は年初来高値を更新。サンコール、精工技研、ミナトホールディングス、夢みつけ隊、アドテックプラズマテク