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19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ331274-6.7 82660 ２. 日経Ｄインバ 34186 -14.52510 ３. 野村日経平均 33605-7.4 74630 ４. 野村日半導 31392-8.66299