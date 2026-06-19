19日の日経平均株価は前日比196.57円（0.28％）高の7万1250.06円と7日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は647、値下がりは869、変わらずは40。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を347.56円押し上げ。次いでキオクシア が274.55円、フジクラ が140.79円、住友電 が43.08円、ＴＤＫ が27.15円と続いた。 マイナス寄与度は80.45円の押し下げでファストリ がトップ。以下、イビデン