19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数136、値下がり銘柄数412と、値下がりが優勢だった。 個別ではサクシードがストップ高。アスタリスク、ＨＡＮＡＴＯＵＲＪＡＰＡＮは一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ、シャノン、ベストワンドットコム、Ｚｅｎｋｅｎは年初来高値を更新。イメージ情報開発、フィットクルー、オキサイド、Ａｉロボティクス、ＴＥＮＴＩＡＬは値上がり率上位に買