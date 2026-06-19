19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.9％減の5957億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.0％減の4684億円だった。 個別ではＮＥＸＴ日経平均レバレッジ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国株式 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 、ＮＺＡＭ上場投信Ｓ＆Ｐ５００ 、ＮＥＸ