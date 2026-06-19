北川精機 [東証Ｓ] が6月19日大引け後(15:35)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の8.6億円→9億円(前期は5.9億円)に4.7％上方修正し、増益率が43.6％増→50.3％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億円→3.4億円(前年同期は1.8億円)に13.3％増額し、増益率