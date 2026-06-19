6月でフジテレビを退社することを公表している小澤陽子アナウンサー（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。最終出社日に涙したことを明かした。「11年間ありがとう、8ちゃんねる！」と書き出した小澤アナ。「最終出社日、行きの電車で入社当時よく聴いていた曲を聴きながら乗っていたら、絶対泣かないと思っていたのに喉が熱く、自然に涙が…」と涙したことを明かし、「満員電車の中、毎日通い、特別に見えなくなって