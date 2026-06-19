お笑いコンビ「爆笑問題」太田光(61)の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が18日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）にゲスト出演。夫・光からの変わったプレゼントを明かした。光代氏は「プレゼントは毎回くださります。私の誕生日とかクリスマス。マネージャーに“そろそろ社長の誕生日ですよ”って言われて義務的にやってくれる」と明かした。フリーアナウンサーの中川