19日（金）は真夏日が続出し、猛暑日に迫る暑さになったところもありました。また梅雨前線が停滞する九州では断続的に雨が強まり、大雨となっています。これまでの1日の天気を振り返ります。■午前中から気温上昇東京都心も18日ぶりの真夏日に19日（金）は北日本や東日本を中心に日差しが届きました。近畿や東海、関東を中心に午前中から30℃を超えたところもあり、全国160を超える地点で真夏日を記録しています。全国で一番気温