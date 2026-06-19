タレントの磯野貴理子（62）が18日、自身のインスタグラムを更新。手植えや田植え機を使って、自身の畑に田植えをする様子を公開した。【写真・動画】「運転うまい！」華麗に田植え機を操縦する磯野貴理子※動画は2枚目磯野の実家は15代続く老舗の農家。かつて「父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから米作りに挑戦し、昨年も栃木市で農薬を使わない米作りを復活させた。4月には田起こしをし、