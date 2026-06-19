プロボクシング帝拳プロモーションは19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXTBOXING6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。WBC世界ライトフライ級王者の岩田翔吉（30＝帝拳、16勝13KO2敗）は初防衛戦で同級1位エリック・バディージョ（30＝メキシコ、19勝8KO）の挑戦を受ける。都内で会見した岩田は「前回の試合が終わってから気持ちが切れなかったのも、何が何でもここをクリアしたかったから。初防衛をしっか