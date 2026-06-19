暑さと湿度で細菌が増えやすく、「食中毒」が増えるこの時期。「食中毒の薬はある？」「摂取する水分の温度は？」食中毒に関する街のギモンを医師が解説します。【解説】加熱しても死なない…「セレウス菌」対策は？【画像で見る】梅雨の時期は特に注意！4つの菌いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤院長によると、この時期特に注意が必要なのは「O157」「ウエルシュ菌」「カンピロバクター」「黄色ブドウ球菌」の4つです。【O1