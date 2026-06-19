J1鹿島は19日、公式サイトを更新。本拠地のある茨城県が施行した「茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」に伴い、2026/27シーズンにおけるメルカリスタジアムでのホームゲームチケット価格を、一律100円値上げすることを発表した。値上げの対象となるのは2026/27シーズンのホームゲーム全試合で、U18区分の席種を除く各席種のチケット価格が100円引き上げられる。一方、SOCIOおよ