エンゼルスは主砲のマイク・トラウト外野手が太もも裏のけがで１０日間の故障者リスト（ＩＬ）に入ると１８日（日本時間１９日）、発表した。トラウトは「２番・ＤＨ」で出場した前日の敵地ダイヤモンドバックス戦の８回に三ゴロを放ち、一塁への走塁の際に右ハムストリングを負傷。チームは１―８と大差で負けていた状況にもかかわらず、一塁へ全力疾走したことが結果的にアダとなってしまった。近年はケガ続きだけにＳＮＳな