鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第11話が18日深夜に放送され、あの演じる仲村が再登場。その激変ぶりにネット上には「新鮮だわ」「破壊力やば！」「美少女過ぎた」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】ネットも驚いた仲村（あの）の姿『惡の華』第11話より春日（鈴木）は中学生以来、生まれ育ったひか