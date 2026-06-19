米歌手のジェニファー・ロペスが、コンサート中に巨大なコオロギが彼女の身体を這うなかパフォーマンスを続けた「かなりひどい経験」を振り返った。【動画】ぎゃー！ジェニファー・ロペスの首にコオロギが這い上がってきた瞬間現地時間6月15日配信のポッドキャスト『SmartLess（原題）』でジェニファーが明かしたところによると、この「かなりひどい経験」は、昨夏に「Up All Night： Live in 2025」ツアーのカザフスタン・