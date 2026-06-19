『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』より、新たな日本語吹替版キャストが発表。銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優の参加が明らかになった。【動画】ミニオンズがモンスター召喚に大奮闘！『ミニオンズ＆モンスターズ』MX4D特別予告映像全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022