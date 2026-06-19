歌手で俳優の南野陽子が18日、40周年記念コンサートツアーの最終公演「YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles〜 “楽園のDoor” LAST FINAL」を開催した。【写真】南野陽子“袴姿”で「はいからさんが通る」熱唱本ツアーは、昨年7月27日のNHKホール公演を皮切りに全国各地で行われ、各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼びながら、多くのファンとともにデビュー40周年を祝ってきた。コンサートは、「吐息