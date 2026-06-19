アニメ映画『トイ・ストーリー５』より、名コンビであるカウボーイ人形のウッディとスペース・レンジャーのバズ・ライトイヤーが久々の再会を果たす本編シーンが解禁された。【動画】ウッディとバズが再会を果たす本編シーン本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。ウッディはかつての持ち主アンディの