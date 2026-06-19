三重県津市の50代の男性会社員が特殊詐欺の被害に遭い、1億円余りをだまし取られました。 警察によりますと、津市の50代の男性会社員は今年1月、YouTubeの投資に関する広告をクリックしたところ、LINEのグループトークに誘導され、「株式市場で安定した利益を得ることができる」などと投資を勧められました。 男性は偽の投資アプリを通じて、3月から5月にかけて25回にわたり計1億420万円を指定された口