１８日にフジテレビを退社した小澤陽子アナウンサーが、思い出ショットを披露し話題を呼んでいる。今年３月に退職することを公表した小澤アナは、１８日にフジテレビ局員として最後の日を終え、「１１年間ありがとう、８ちゃんねる！」とインスタグラムで感謝を伝えていた。１９日にもインスタグラムで「各自オンエアを終えると必ず戻る場所、アナウンス局。憧れでちょっぴり緊張する場所から、時がたつにつれ、いつの間にか心