◆男子ゴルフ下部ＡＣＮツアーアイゴルフシェイパー・チャレンジ最終日（１９日、福岡・筑紫ケ丘ＧＣ＝６９３９ヤード、パー７１）昨年９月にプロ宣言した加藤金次郎（中京大中京高１年）が１６歳４４日の下部ツアー最年少記録で、逆転優勝を飾った。武田紘汰の記録１７歳９６日（２０２５年ＮｏｖｉｌＣｕｐ）を更新した。加藤は首位に３打差の４位から出て１イーグル、５バーディーの６４をマークし、通算１６アンダー