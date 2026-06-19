「ゲームチェンジャー」李康仁（イ・ガンイン）の顔には悔しそうな表情が見られた。サッカー韓国代表は19日（日本時間）、メキシコのグアダラハラ競技場で行われた北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグA組第2戦でメキシコ代表に0−1で敗れた。後半5分に守備のミスで失点した後、追いつくことができなかった。これで韓国は1勝1敗となり、A組2位（勝ち点3）は維持した。勝ち点を6に伸ばした1位のメキシコは早くも決勝トーナメント進