サッカー韓国代表は72年間続く「第2戦ジンクス」を今回も破ることができなかった。韓国代表は19日午前10時（日本時間）、メキシコのグアダラハラ競技場で行われた2026北中米ワールドカップ（W杯）A組第2戦のメキシコ戦で後半5分に決勝ゴールを許し、0−1で敗れた。1勝1敗で勝ち点3の韓国はメキシコ（2連、勝ち点6）に次いでA組2位。韓国はこれまでW杯1次リーグの第2戦でいつも苦戦した。今大会のチェコ戦の勝利を含めて第1戦では4