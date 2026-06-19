コニカミノルタプラネタリウム全5館で7月3日より上映される作品『流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN』の予告動画が公開された。【動画】まさに天体観測！『流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN』予告動画同作は、BUMP OF CHICKENの楽曲とともに流星群の世界をひも解くプラネタリウム作品。予告動画では、同バンドの楽曲と声優・山下大輝のナレーションが重なり合い、流れ星が描き出す星空の魅力や作品の世界観を垣間見る