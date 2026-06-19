歌手の浜崎あゆみさんが6月18日、自身のインスタグラムを更新。生き様について綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】「何度でも本気で信じてばかをみる今の生き方のままでいい」自身の生き様を綴る浜崎さんは展開中のライブツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のリハーサルの模様とみられる画像を多数投稿。 青のキャップとトップスにスウェットのパンツというラフなスタイルながら、画