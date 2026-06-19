元中日コーチの和田一浩氏（53）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。休日のオフショットが反響を呼んでいる。和田氏は「今日はリリーとのんびりと休日」と書き出し、ソファーでくつろぐ写真をアップ。「釣り番組を観ながら！」と明かし、ハッシュタグで「ミーアキャット」と添えた。この投稿にフォロワーからは「AI！？ではない（笑）」「えっ！？ミーアキャット飼ってるの？」「ミーアキャットって懐くんですね」「