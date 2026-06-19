【チューリヒ＝阿部真司】スイス外務省は１９日、この日予定していた米国とイランの協議を延期すると発表した。当初、米イランの覚書署名式を１９日にスイス中部のビュルゲンシュトックで開催すると発表していた。スイス外務省は声明で「ビュルゲンシュトックで準備を継続している」とした。