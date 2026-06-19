気象台は、19日午後3時20分に、レベル３大雨警報を日南市に発表しました。南部平野部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■宮崎市●レベル２大雨注意報【発表】■都城市●レベル２大雨注意報■日南市●レベル３大雨警報【発表】■三股町●レベル２大雨注意報■高原町●レベル２大雨注意報