亀梨和也（40）が19日、都内で「亀梨和也×GiGoコラボキャンペーン発表会」に登壇した。亀梨はCMで着用した青のスーツ姿で登場。出演する新CMでは「GOGO GiGo！」というフレーズに合わせ、亀梨が軽快なダンスを披露する。撮影を振り返り「振付師の先生からかなり細かく『角度を』『もう少しお尻を突き出して』と。これまで属していたグループはそこまで細かくやってこなかったので、久しぶりに振り付けとは、ダンスとは、という