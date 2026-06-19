JR西日本によりますと、きょう（19日）午後3時15分現在、姫新線の坪井駅～美作千代駅間で線路の確認を行っているため、津山～中国勝山駅間で運転を見合わせています。 運転再開見込みは、早くとも午後5時以降となる見込みです。 現地の状況により、運転再開見込みは変更となる場合があるとして、JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。