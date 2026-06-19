女優の細川直美が18日に自身のアメブロを更新。家族から誕生日プレゼントとしてApple Watchを贈られたことを明かした。この日、細川は「最近の我が家は0:00ピッタリ日付が変わると同時にお誕生日をお祝いするのが恒例」だと明かし、会食があったという長女が「間に合った〜」と、お祝いのために息を切らしながら帰宅したエピソードを紹介。「ありがとうね」と感謝をつづった。続けて「家族にhappy birthdayの歌とプレゼントでお祝