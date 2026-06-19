現地６月17日に行なれた北中米W杯のL組１節で、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、クロアチア代表と対戦し、４−２で勝利した。白星発進を飾ったなか、試合後会見でのトゥヘル監督の発言が注目を集めている。事の発端は、試合前の国歌斉唱でのこと。ベンチの前でコーチングスタッフと共に整列したドイツ人指揮官の目の前に、50人以上のカメラマンがひしめき合いカメラを向けていたのだ。この事態の原因はスタ