出場国数が32から48に増加し、全104試合。大会がスケールアップしただけに、一概に比較できない部分はあるが、それでもペースは速すぎるかもしれない。アメリカメディア『FOX Sports』は、開幕から８日目を迎えた現地６月18日、「レッドカードの数は2018年と2022年のFIFAワールドカップ全体で提示されたそれを上回った」と報じる。18日に行なわれたボスニア・ヘルツェゴビナ対スイス戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナのDFタリ