Snow Manのラウールさんは6月19日、自身のInstagramを更新。報告に反響が寄せられました。【投稿】「おめでとう！」「頭がついていってない」「見る見る!!絶対に見るよっ!!」ラウールさんは「The Fashion Postという番組が始まります」と報告し、1枚の写真を投稿。テーブルに肘をつき、クールな表情でカメラを見つめたソロショットです。「収録があまりに盛り上がりすぎてしまい、どうしても話し足りなかったので誠に勝手ではあり