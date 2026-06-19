軽乗用車を運転し、84歳の自転車をはね けがをさせたとして80歳の女が現行犯逮捕されました。 過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは、熊本県宇土市入地町の佐方千香子容疑者（80）です。 どんな事故？―― 警察によりますと、佐方容疑者は19日午前9時40分ごろ、宇土市本町の交差点で軽乗用車を運転し、横断歩道を渡っていたとみられる84歳の女性の自転車をはね けがをさせた疑いです。 はねた女はその場で救護に