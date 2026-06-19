対独戦勝記念日のパレードに参加するロシア兵＝5月9日、モスクワ/Ekaterina Shtukina/Sputnik/Reuters（CNN）もしもあなたに、平均的な年収の4倍を超える8万ドル（約1300万円）の一時金が舞い込んだら、そのお金をどうするだろう。あるいは、14万ドルの借金を帳消しにしてもらえるとしたら？ロシアの男性たちは今、そんな問いを投げかけられている。軍がウクライナで戦う兵士らに、何百万ルーブル（1ルーブル＝約2.2円）ものインセ