「自分が俳優を続けるうえでの財産になっていくというか……」――。八嶋智人が、食事会で舘ひろしから当時の話や映画の話を聞いて感じたことを語った。八嶋智人○舘ひろしと食事へ行ったエピソードを八嶋智人が語る映画『免許返納!?』(6月19日全国公開)の公開前夜祭が18日に都内で行われ、舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督が登壇した。同作は、俳優仲間が起こしたバイク事故へのコメントをきっかけに窮地に